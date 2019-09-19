Названы нетипичные признаки проблем с сердцем

Москва, 19 сентября. Указывать на развитие сердечно-сосудистых заболеваний может не только очевидная боль в груди, врачи рассказали о нетипичных признаках возникновения проблем со здоровьем. Об этом пишет портал MedikForum.

По словам экспертов, на сердечную недостаточность могут указывать отеки. Особенно необходимо обратить внимание на припухлость лодыжек.

Врачи отметили, что признаком приближающегося инсульта или аневризмы иногда являются сильные и систематические головные боли. Кроме того, об ослаблении сердечной мышцы говорит и головная боль в сочетании с общей слабостью.

Медики рекомендуют обратиться к кардиологу и при постоянных головокружениях. Этот симптом может указывать на нарушение работы сердечных клапанов.

Частые случаи низкого давления также сигнализирующий признак, свидетельствующий о нарушении работы митрального клапана. Помимо этого, симптомом проблем с сердцем может стать боль в желудке, сообщили специалисты.

Ранее международная группа научных сотрудников провела исследования, во время которых установила причины заболеваний сердца. Так, заболевания сердечно-сосудистой системы провоцируют низкая физическая активность, пагубные привычки и высокое кровяное давление.