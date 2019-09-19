Истребители пяти стран сопроводили российские Ту-160. События дня. ФАН-ТВ

В НАТО признали потерю превосходства над Россией НАТО потеряло военное превосходство над Россией – такое заявление сделал председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд. Генерал сообщил: министры оборон стран Североатлантического альянса признают, что Россия является конкурентом в военной сфере, а преимущества НАТО перед ней в последнее время сошли на нет. Конечно же, Альянс подготовил новую общую концепцию для наращивания военного потенциала и сдерживания мнимой ядерной угрозы со стороны России. Обсуждение стратегии прошло с 13 по 15 сентября, итоги встречи пока не обнародованы.

Российские Ту-160 совершили плановый полет над Балтикой Тем временем российские Ту-160 заставили понервничать Европу. Министерство обороны России бомбардировщики опубликовало видео полета двух бомбардировщиков над Балтийским морем. Ракетоносцы совершили плановый семичасовой полет, он проходил исключительно над нейтральными водами и в соответствии с международным правом. Однако сопроводить Ту-160 все равно взялись истребители аж из пяти государств: Бельгии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции.

Киев согласился на «формулу Штайнмайера» Киев делает еще одно неожиданное заявление. Украина согласилась на «формулу Штайнмайера». А это значит, что власти должны принять результат будущих местных выборов в Донбассе как легитимный и предоставить этой территории особый статус. Впрочем, итоги голосования еще должны утвердить представители ОБСЕ. Напомню, сегодня продолжается подготовка к отведению войск ВСУ с линии соприкосновения. Курс на мирное регулирование, пока только на словах, но все же, взят впервые за пять лет.