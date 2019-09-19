Москва, 19 сентября. Многие врачи-дерматологи считают, что современные люди моются несообразно загрязнению тела. Они напомнили, что слишком частый прием душа может навредить здоровью человека.

Как уточнили ученые, ежедневное очищение тела выгодно только производителям мыла, геля для душа и шампуня. По данным издания Medikforum.ru, у организма снижается защитный барьер. Горячий душ ведет к пересушиванию кожи и возникновению микротрещин. Если добавить к этому мыло и шампунь, уничтожаются полезные бактерии на коже, увеличивая риск развития инфекций. Медики также уточнили, что люди принимают душ и ванну слишком долго. По их словам, водные процедуры не должны превышать 15 минут. Ученые посоветовали не мыться каждый день.

Ранее ученые рассказали, как надо правильно мыть руки. Американские ученые в ходе очередных исследований пришли к выводу, что правильно мыть руки может лишь каждый 20-й житель Земли. Об этом сообщает RT.

В связи с этим исследователи выпустили специальную памятку, где в подробностях описали процесс мыться рук, дабы он был максимально эффективным и полезным для здоровья. Во-первых, мыть руки лучше всего с обычным мылом, которое эффективнее справляется с микробами, чем любые другие разрекламированные антибактериальные вещества. И что самое главное, это время, которое тратится на мытье рук – как оказалось, чтобы хорошо отмыться от микробов, надо намыливать руки хотя бы в течение минуты.

В-третьих, вытирать руки после мытья лучше не обычным полотенцем, а одноразовым бумажным полотенцем или специальной сушилкой. В-четвертых, ученые подчеркивают, что мыть руки можно в воде разных температур – если взять на вооружение написанное выше, то нет разницы, мыть ли руки в холодной воде, или в горячей.

Горячая ванна или горячий душ, принятые за несколько часов до сна, повысят качество ночного отдыха, считают ученые из Научно-медицинского центра Техасского университета в Хьюстоне.

Исследователи проанализировали более 5,3 тысячи медицинских работ, посвященных теме сна. Для своего исследования они отобрали 13 работ с достаточным количеством данных для проведения количественного анализа.

Как выяснили специалисты, вечерний душ или ванна с температурой воды 40-42 градуса положительно влияют на качество сна. При этом, по мнению ученых, оптимальный период для принятия горячей ванны оказался промежуток в один-два часа. В то же время, отметим, к такому выводу исследователи пришли, основываясь на результатах только двух работ.

Воздействие горячей воды положительно влияет на нервную систему. Кроме того, исследования, которые были использованы американскими специалистами в работе, доказали, что горячая ванна является одним из самых эффективных способов профилактики депрессии.

Исследователи отметили, что принимавших горячие водные процедуры перед сном увеличивался период медленного сна, а также улучшалось физическое и эмоциональное состояние.

Также ученые дали «грязные» советы о том, как часто нужно мыться. Ученые вывели общее правило: принимать душ следует тогда, когда появляется неприятный запах тела. Поэтому, естественно, летом делать это нужно чаще. В любом случае, принимать душ следует не реже двух раз в неделю.