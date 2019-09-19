Власти Таиланда отменят иммиграционные анкеты из-за нехватки места

Бангкок, 19 сентября. Иностранным туристам какое-то время не нужно будет заполнять бумажные иммиграционные формы по прибытии в Таиланд, примерно на два-три месяца форма TM6 будет отменена. Об этом сообщает издание Buriram Times.

Как отметил заместитель генерального секретаря администрации главы правительства Таиланда Кобсак Поотракул, новшество предусмотрено для привлечения большего количества путешественников в страну. Помимо этого, он рассказал о создании мобильного приложения для отправки сведений о местонахождении иностранного гражданина по форме TM30, которая на протяжении последних нескольких месяцев вызвала оживленную дискуссию.

TM30 требует от тайских домовладельцев сообщать в полицию, когда иностранец, арендующий у них жилье, проводит ночь за его пределами.

Портал отмечает, что в 2017 году было объявлено, что гражданам Таиланда больше нет необходимости заполнять форму TM6, но с иностранцев эту обязанность не сняли. Теперь эта анкета должна быть полностью отменена, потому что у Бюро иммиграции нет места для хранения всех документов. На данном этапе все формы TM6 хранятся на двух больших складах, но крайне редко используются.

Поотракул также обратил внимание, что власти страны и иммиграционная полиция договорились об упорядочении других механизмов. К примеру, иностранцы скоро смогут сдавать 90-дневные отчеты о нахождении в Таиланде благодаря мобильному приложению.

Напомним, в июле сообщалось, что власти Таиланда хотят ввести принудительную страховку для туристов.