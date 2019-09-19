Киев, 19 сентября. Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил о том, что в Киеве 31 октября состоится саммит Североатлантического совета НАТО. Об этом он рассказал в украинском парламенте на совместном заседании комитетов Рады по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским Союзом.

Киев примет Североатлантический совет НАТО в октябре. Как пишет украинское издание Страна.ua, на саммите встретятся «послы в Брюсселе стран-членов НАТО». Кроме того, в мероприятии примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером подтвердил, что евроинтеграция и курс на вхождение в НАТО останутся неизменными составляющими внешней политики Киева. Об этом сообщила пресс-служба администрация главы украинского государства. Кроме того, Зеленский поблагодарил Юнкера «за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии». Краткий отчет о встрече в Брюсселе появился в официальном микроблоге пресс-службы в Twitter.

Отметим, что евроинтеграция и стремление в НАТО были любимыми коньками предшественника Зеленского Петра Порошенко. Он неустанно обещал украинцам светлое европейского будущее и «приближал» ВСУ к стандартам НАТО, в частности, заменив береты украинских десантников.

Несмотря на то, что Зеленский «задекларировал» незменность курса пятого президента Украины, он успел пошутить, что считает себя «лучше Порошенко». Об этом он успел заявить, когда Юнкера спросили, не скучает ли он по старому главе украинского государства.

«Я лучше. Новый лучше старого», — заметил Зеленский по-английски.

Кроме того, стало известно, что Киев не сможет получить приглашение на саммит НАТО, который пройдет в Лондоне в декабре 2019 года. Об этом рассказал украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, власти Венгрии заблокировали сотрудничество Украины с НАТО из-за ситуации вокруг украинского закона «Об образовании». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уже заявил, что Венгрия снимет вето на переговоры Украины с НАТО только после возвращения закарпатским венграм права на обучение на родном языке.

«Сейчас Венгрия не меняет свою позицию, а соответственно, Украина не сможет получить приглашение, потому что решение о приглашении направляется консенсусом», — объяснил Кулеба.

Трения между Украиной и Венгрией из-за украинского закона «Об образовании» длятся уже несколько лет. Это закон запретил преподавание в школах после пятого класса на всех языках, кроме украинского. Из-за сложившейся ситуации многие этнические венгры приняли решение уехать из Закарпатья.

В октябре 2018 года оба государства выслали консулов друг друга после того, как Киев выразил свое недовольство программой Будапешта по выдаче венгерских паспортов гражданам Украины, пишет «Газета.ру».

Сийярто подчеркнул, что все, что делала в этом вопросе венгерская сторона, «полностью соответствовало венгерским нормам, международным и европейским нормам, и не противоречило ни одному закону Украины».