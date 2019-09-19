Глава Госсовета КНР рассказал о перспективах сотрудничества России и Китая

Пекин, 19 сентября. Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян заявил, что у России и КНР есть огромные перспективы для дальнейшего развития сотрудничества. Его слова передает МИД КНР.

Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в Москве 18 сентября, Ли Кэцян подчеркнул, что китайская сторона готова продолжать сопряжение инициативы «Один пояс, один путь» с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Кроме того, по словам главы Госсовета КНР, Китай намерен содействовать расширению масштаба и качества двусторонней торговли с Россией.

Также Кэцян отметил, что здоровое и стабильное развитие российско-китайских отношений несет плюсы не только для этих двух стран, но и для всего международного сообщества. По словам главы Госсовета КНР, китайская сторона готова укреплять дружбу и сотрудничество с Россией, а также сообща защищать систему международных отношений с ООН и многосторонний механизм международной торговли с ВТО. Помимо этого, Кэцян выразил надежду, что Россия и Китай будут поддерживать открытые отношения и расширят взаимный доступ на свои рынки.

Напомним, Ли Кэцян принял участие в 24-й регулярной встрече глав правительств РФ и КНР, которая состоялась в Петербурге, а после прилетел в Москву.

Ранее Владимир Путин заявил о весомой роли отношений России и Китая в международной политике. Также глава государства подчеркнул, что партнерство с Китаем является внешнеполитическим приоритетом РФ.