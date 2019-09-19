Депутат Рады призвал «пойти на жертвы» для решения конфликта в Донбассе

Киев, 19 сентября. Украине следует «пойти на жертвы» ради решения конфликта в Донбассе. Об этом заявил член партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Депутат призвал Киев пойти на переговоры с противоположной стороной. Его оппоненты, по мнению парламентария, тоже должны «чем-то пожертвовать». Парламентарий подчеркнул, что в вопросе мира необходим компромисс.

«Военного решения этого конфликта нет. Давайте не успокаивать себя иллюзиями. Если уже зазывать решать это таким путем, то делать нужно все в окопе, а не здесь», — заявил Гетманцев.

Депутат раскритиковал инициативу наделения Донбасса особым статусом. По его мнению, это может привести к развалу страны.

«Вещи, которые касаются нашего суверенитета мы не готовы обсуждать. Мы также не готовы рассматривать изменения в Конституцию Украины про особый статус Донбасса. Это является прямой федерализацией Украины, что в итоге приведет к ее фактическому распаду», — заключил Гетманцев.

Ранее Газета.ru сообщила, что пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила о планах украинских властей отвести войска в районе Золотого и Петровского в Донбассе. По ее словам, в Киеве готовы к совершению таких действий.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году, когда жители части Донецкой и Луганской областей Украины провозгласили независимость от Киева. В ответ действующий тогда украинский президент Петр Порошенко объявил о проведении в регионе так называемой «антитеррористической операции». Жертвами боевых действий, по оценкам ООН, стали 13 тысяч человек. Десятки тысяч жителей Донбасса были вынуждены покинуть свои дома.