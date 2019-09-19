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Мощный взрыв прогремел в Афганистане, есть жертвы

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Мощный взрыв прогремел в Афганистане, есть жертвы

Кабул, 19 сентября. Семь человек погибли, более 80 получили различные травмы и ранения в результате взрыва в афганском городе Калот. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

Согласно информации канала, возле отделения безопасности взлетел на воздух заминированный автомобиль. В результате взрыва все близлежащие здания полностью разрушены. Другие подробности на данный момент неизвестны. На месте работают экстренные службы.

Напомним, 11 сентября сильный взрыв произошел возле американского посольства в Кабуле — столице Афганистана. Информация о погибших не поступала.

Напомним, в Афганистане продолжается гражданская война между правительством государства, Соединенными Штатами и силами Североатлантического альянса с одной стороны и движением «Талибан»1 (международная группировка запрещена в Российской Федерации) вместе с боевиками различных бандитских группировок с другой стороны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: TOLONews
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