Мощный взрыв прогремел в Афганистане, есть жертвы

Кабул, 19 сентября. Семь человек погибли, более 80 получили различные травмы и ранения в результате взрыва в афганском городе Калот. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

At Least 7 Killed, 85 Wounded in Zabul Vehicle Blast#Afghanistan https://t.co/kFGRRiJW5M pic.twitter.com/UdTIpz716f