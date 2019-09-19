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Президент Эстонии объяснила, почему Европа устала от Украины

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Президент Эстонии объяснила, почему Европа устала от Украины

Таллин, 19 сентября. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд объяснила усталость Европы от Украины.

По ее словам, Евросоюз много лет помогает Украине, но пока не видно, чтобы ее экономика становилась менее олигархической, а сама страна менее коррумпированной.

 «Задача новой власти — показать, что теперь развитие будет идти быстрее», — сказала Кальюлайд.

Президент Эстонии подчеркнула, что своими реформами предыдущие украинские власти заложили фундамент. Теперь Киеву предстоит продемонстрировать прогресс и результаты.

Кальюлайд также отметила, что Украине не следует рассчитывать на то, что ее ждут в Европе с распростертыми объятьями.

«В свое время, когда Эстония шла к членству в ЕС, это постоянно была дорога в гору. Это — реалии жизни, никто нас не ждал с распростертыми объятиями! И вы тоже не рассчитывайте на это. Делайте то, что вы должны делать на пути к ЕС», — сказала Кальюлайд.

При этом президент Эстонии выразила уверенность в том, что Евросоюз не снимет санкции против России в ближайший год.

Ранее Кальюлайд заявила, что Эстония должна самостоятельно вести диалог с Российской Федерацией, сообщила Газета.ru

Глава республики обратила внимание на то, что ее визит в Россию в апреле текущего года и встреча с российским коллегой Владимиром Путиным усилили позиции Таллина в этом контексте.

«Сейчас я чувствую, что, поскольку я и сама внесла свой вклад в то, чтобы понять, что происходит в России и что там думают, то у меня улучшился доступ к этой информации и я могу высказывать наше мнение с существенно усиленных позиций», — указала глава Эстонии.

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Источник: Известия
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