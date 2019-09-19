Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы

Москва, 19 сентября. Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.

«Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причем, шансы немаленькие», — рассказала журналистам «Московского комсомольца» близкая подруга Заворотнюк.

По ее словам, врачи обнадежили родственников, актриса вышла из комы.

«Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо», — подчеркнула близкая подруга Заворотнюк.

Она также объяснила, что родственники официально не подтверждают информацию о болезни, поскольку «боятся сглазить».

Ранее научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов рассказал, что при первых симптомах болезни Заворотнюк обратилась в его институт. Когда диагноз подтвердился, актриса уехала на операцию в Германию.

По его словам, диагностированная у Заворотнюк глиобластома плохо поддается лечению. Он подчеркнул, что операция является важной, но не основной частью лечения. Кроме нее требуется облучение, химиотерапия, а также специальные медикаменты, которые подходят для лечения определенной опухоли.

Известная российская актриса и режиссер Наталья Бондарчук, которая снимала Заворотнюк в фильме «Гоголь. Ближайший» подтвердила страшный диагноз.

«К сожалению, все, что пишет пресса, — правда. У меня сестра сгорела за 4 месяца! Рак — он коварен! Не выбирает, кто звезда, а кто нет», — заявила она в интервью «Московскому комсомольцу».

По данным СМИ, Заворотнюк находится в реанимации с 13 сентября. Утверждается, что актрису частично парализовало, сообщает «Газета.ru».

Представители Заворотнюк, а также ее родственники никак не комментируют ситуацию. Менеджер заявлял, что она занимается оформлением документов для поездки в США.

Дочь актрисы Анна обрушилась с критикой на журналистов, обвинив их в распространении слухов. При этом она никак не прокомментировала состояние здоровья Анастасии Заворотнюк.