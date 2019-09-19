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Небензя провел первую встречу с новым постпредом США при ООН

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Небензя провел первую встречу с новым постпредом США при ООН

Нью-Йорк, 19 сентября. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел первую встречу с американской коллегой Келли Крафт.

«Он пожелал ей удачи на новом посту и выразил надежду на конструктивное сотрудничество в Совете Безопасности ООН», — говорится в сообщении на странице российской миссии в Twitter.

Напомним, Келли Крафт ранее занимала должность посла США в Канаде. Американский сенат поддержал ее кандидатуру на должность постпреда США при ООН 1 августа. За нее проголосовали 56 человек, против высказались 34 человека. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Крафт справится с работой постпреда при ООН.

«Келли будет превосходной в ООН. Победитель!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

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Источник: Twitter
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