Дочь Виктории Бони высмеяла внешность мамы

Москва, 19 сентября. Семилетняя дочь модели Виктории Бони и ирландского миллионера Алекса Смерфита Анджелина Летиция рассказала, как ее мама выглядит без косметики. Соответствующий ролик Боня разместила в соцсети Instagram.

«У мамы мейкап. Она по-настоящему некрасиво выглядит, ужасно», — заявила Анджелина Летиция.

Позже девочка сообщила, что у Бони «ненастоящее лицо» и она «дома плохо выглядит». Анджелина Летиция отметила, что ее мать накрасила ресницы и «сделала такую штуку», чтобы они «шли до лба». Кроме того, по словам дочери, Боня накрасила губы, отбелила зубы и «обмазала все лицо, чтобы не было видно прыщей».

«А я ничего не делала!» — заключила девочка.

Позже выяснилось, что причиной язвительных комментариев девочки стала обида из-за отказа Бони включать любимую музыку дочки.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Виктория Боня во время отдыха в Монако опубликовала в соцсети Instagram фотографии. На одном снимке она предстала в белой футболке от Gucci и ярко-красной юбке. На другом модель позировала с белой футболкой другого бренда.

Модель попросила совета, какой наряд подобрать к юбке, но столкнулась с негативом.

«Брендовый перебор. Просто белая футболка — и все было бы хорошо. А так — логомания», - написал один из комментаторов.