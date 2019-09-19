Аналитики в США нашли у России танк мощнее «Арматы»

Москва, 19 сентября. Аналитики в США нашли у России «супер-танк» мощнее «Арматы». Об этом сообщил National Interest.

Россия продолжала разрабатывать проект Т-95 с 1988 по 2010 год, отмечает автор материала. Но впоследствии отказалась от него ради более современного танка Т-14 «Армата». Машина должна была превзойти большинство бронетехники НАТО. Командование СССР рассчитывало, что Т-95 будет обладать повышенной живучестью и большей эффективной дальностью стрельбы, а также будет наносить более мощные удары, чем прежние модели советских танков.

Среди использованных в проекте решений разработчиков автор статьи отметил размещение экипажа из трех человек внутри корпуса танка. Башню планировалось сделать автоматической. Позже эту идею применили в «Армате», пишет NI.

Кроме того, Т-95 планировали оборудовать комплексом активной защиты, комбинированной броней и динамической противокумулятивной защитой. Башня танка была выше, что позволяло заметно расширить диапазон вертикального обстрела. Кроме того, «Объект 195» должен был обладать гладкоствольной 152 миллиметровой пушкой 2А83, которая может выстреливать любым снарядом.

В журнале отмечают, что Т-95 оснастили радарным прицелом, а также оптическим и тепловизорным прицелами с высоким уровнем масштабирования. Танк также мог поражать цели за пределами прямой видимости.

Ранее газета «Известия» сообщила, что аналитики сравнили российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2У» и «Панцирь».