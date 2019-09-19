В Минздраве назвали безопасную дозу употребления алкоголя

Москва, 19 сентября. Эксперты Минздрава считают, что 200 мл вина для женщин и 0,9 литра пива для мужчин являются безопасной дозой для ежедневного потребления.

Специалисты рекомендуют минимум два раза в неделю воздерживаться от употребления спиртного, чтобы не нанести вред здоровью. Кроме того, алкоголь противопоказан беременным женщинам и людям с серьезными заболеваниями. Также от употребления алкоголя следует воздерживаться водителям.

«Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте», — подчеркнул эксперт.

Ранее в Роскачестве рассказали, как правильно выбрать белое вино. Так, предпочтительнее покупать вино в стекле. При выборе российских вин следует обращать внимание на отметку «вино защищенного географического указания».

Замглавы ведомства Илья Лосевский рассказал «Известиям», что некоторые вина стоимостью около тысячи рублей уступали более дешевым образцам, сообщает RT.

Ранее главный внештатный онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал факторы, которые способствуют развитию рака, среди них малоподвижный образ жизни, вирус папилломы человека, сигареты и алкоголь.

По его словам, чрезвычайное употребление алкоголя вызывает опухоли пищевода, желудка и поджелудочной железы.