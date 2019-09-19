СМИ считают, что назначение О’Брайена советником по нацбезопасности усилит роль Помпео

Вашингтон, 19 сентября. Американские СМИ The Washington Post и Foreign Police считают, что назначение помощником президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена усилит роль госсекретаря США Майка Помпео.

В Foreign Police опросили бывших сотрудников Совета национальной безопасности США, а также различных экспертов. Они считают, что после назначения О’Брайена Помпео станет «самой влиятельной фигурой, занимающейся внешней политикой в администрации США», поскольку ему не с кем будет соревноваться в Белом дом за влияние на Трампа.

Журналисты The Washington Post также считают, что статус Помпео повысился. Со ссылкой на свои источники газета сообщает, что О’Брайен является опытным аппаратчиком, который длительное время добивался повышения в Белом доме. Помпео был с ним знаком несколько лет и поддержал его назначение помощником Трампа по национальной безопасности.

Другой источник Foreign Policy утверждает, что О’Брайен является чрезвычайно дисциплинированным чиновником, у которого налажены связи с Белым домом и с зятем президента Джаредом Кушнером.

Журнал Mother Jones сообщает, что О'Брайен разделяет взгляды своего бывшего шефа Джона Болтона на многие вопросы, в частности на взаимоотношения с Россией, Китаем и Ираном, однако неизвестно на чем основаны такие выводы.

Напомним, Трамп уволил предшественника О’Брайена Джона Болтона 10 сентября. Трамп считал, что Болтон не ладил с важными людьми в Белом доме, занимал неправильную позицию по вопросу Венесуэлы и в целом имел очень жесткие взгляды, сообщает «Газета.ru».