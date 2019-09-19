Заморозки придут на выходных в Центральную Россию

Москва, 19 сентября. Похолодание, снег и первые заморозки придут в европейскую часть России с арктическим воздухом на выходных.

В столице, по информации Гидрометцентра, температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 2—4 градусов. Ниже нуля столбики термометров могут опуститься в ночь на воскресенье.

Первые заморозки ожидают европейскую часть России в ближайшие дни. Метеорологи отмечают, что арктический воздух продолжает проникать не территорию Центрального федерального округа (ЦФО).

«Заморозки прогнозируются 19—20 сентября в Псковской, Новгородской областях (температура ночью до -3 градусов), в Карелии (до -5 градусов), в Ленинградской области (до -3 градусов). 19 сентября — в Ярославской области, 20—21 сентября — на севере и западе Центрального округа, в том числе в Московской области (до -2 градусов). 19—20 сентября на севере Приволжского округа заморозки (до -1 градусов)», — цитирует сообщение RT.

В издании отмечают, что начиная с пятницы будет меньше дождей осадки ожидаются небольшие и лишь местами. Ночные температуры установятся на отметке от нуля до пяти градусов тепла. При прояснениях возможны заморозки до -2. Днем в пятницу и субботу будет до 9-11 градусов, в воскресенье ожидаются небольшие осадки.

Ранее Газета.ru сообщила, что самая низкая температура с начала осени зафиксирована в Москве ночью 18 августа. Температура воздуха опустилась до 6,4 градуса тепла. Согласно прогнозу, ночью в четверг воздух в Москве прогреется до 4-6 градусов, днем - до 9-11.