Эксперты объяснили, с чем связан высокий спрос на новые iPhone

Москва, 19 сентября. Продажи новых iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max начнутся в России 20 сентября. Предзаказ на самую бюджетную модель iPhone 11 вырос в десять раз в сравнении со спросом на прошлогоднюю модель iPhone Xr.

Эксперты считают, что такой ажиотаж связан с одновременным стартом предзаказа всех трех моделей.

По словам представителя «М. Видео — Эльдорадо» Валерии Андреевой, самым популярным смартфоном является iPhone 11 Pro cо 128 ГБ памяти. Более 60% предзаказов пришлось на эту модель в черном цвете.

Представитель Inventive Retail Group Людмила Семушкина рассказала журналистам «Известий», что предзаказ на iPhone 11 Pro к 15.00 по мск времени превысил количество предзаказов на iPhone XS и iPhone XS Max за прошлый год. Россияне предпочитают модели новых цветов со среднем и маленьким объемом памяти. Кроме того, спрос на iPhone 11 Pro выше, чем на iPhone 11.

В «Связном» рассказали, что наиболее популярными являются модели черного цвета, а также темно-зеленые iPhone 11 Pro, 11 Pro Max и зеленые iPhone 11.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что Apple в технологическом плане уступает другим производителям смартфонов, угнаться за ними не получается. Эксперт сомневается, что выпуск новых моделей сумеет переломить ситуацию на рынке в этом году.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что новинки Apple на старте продаж хорошо раскупаются, поскольку россияне лояльно относятся к продукции американской компании.

Ранее стало известно, что новые модели iPhone будут оснащены экранами с частотой 120 герц. По данным инсайдеров, такие смартфоны появятся в продаже в 2020 году.

Как сообщает «Газета.ru», после презентации новой продукции, которая прошла 11 сентября, рыночная капитализация Apple превысила 1 трлн долларов.