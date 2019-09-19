В Сомали прогремел взрыв, погибли два человека

Могадишо, 19 сентября. Два человека погибли в результате произошедшего в столице Сомали взрыва. Об этом сообщает издание Garowe Online.

Бомба взорвалась около автомобиля с местным депутатом Абдулкадиром Арабоу в центре Могадишо. В результате взрыва погибли водитель и телохранитель парламентария. Сам Арабоу не пострадал.

По данным СМИ, в результате взрыва пострадали еще несколько человек.

Ранее Газета.ru сообщила, что автомобиль взорвался в Краснодарской области. Пострадали четыре человека, включая двоих детей.