Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

В Сомали прогремел взрыв, погибли два человека

45
0 Оставить комментарий

В Сомали прогремел взрыв, погибли два человека

Могадишо, 19 сентября. Два человека погибли в результате произошедшего в столице Сомали взрыва. Об этом сообщает издание Garowe Online.

Бомба взорвалась около автомобиля с местным депутатом Абдулкадиром Арабоу в центре Могадишо. В результате взрыва погибли водитель и телохранитель парламентария. Сам Арабоу не пострадал.

По данным СМИ, в результате взрыва пострадали еще несколько человек.

Ранее Газета.ru сообщила, что автомобиль взорвался в Краснодарской области. Пострадали четыре человека, включая двоих детей.

infox - new
Источник: Garowe Online
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров