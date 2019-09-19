Эксперт выдвинул новую теорию гибели группы Дятлова

Москва, 19 сентября. Медики и судмедэксперт выдвинули новую теорию гибели группы Дятлова 60 лет назад.

Версию гибели группы туристов выдвинули судмедэксперт Эдуард Туманов и несколько медиков. По мнению экспертов, уральских студентов могли убить снежные люди.

Ранее следствие установило, что часть участников туристической группы замерзли насмерть, но на некоторых трупах обнаружены смертельные травмы. У некоторых туристов были расколоты черепа и сломаны ребра, отсутствовали языки и глаза.

«Такое случается, например, при купании, когда взрослый сильно сдавливает ребенка и нечаянно ломает ему ребра», — цитирует Туманова Kp.ru.

На то, что в деле могли фигурировать йети, также указывают рассказы местных жителей. Почти все старожилы видели снежных людей в этих местах, отмечает издание.

«Головы такие большие, плечи широкие. Шеи нет. Они все в волосах были», — описала снежных людей одна из местных жительниц.

Туристическая группа Игоря Дятлова пропала без вести на севере Свердловской области в окрестностях горы Холатчахль в начале 1959 года. Позже были обнаружены их останки. На протяжении нескольких десятков лет выдвигались различные версии трагедии.

Ранее Газета.ru сообщила, что прокуратура Свердловской области намерена завершить проверку дела о гибели туристов в конце 2019 — начале 2020 года. Ведомство рассматривает три версии гибели членов экспедиции, все они связаны с природными факторами.