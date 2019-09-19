Пострадавшие при нападении браконьеров из КНДР пограничники госпитализированы в Приморье

Владивосток, 19 сентября. Четверо российских пограничников, которые пострадали при задержании северокорейских браконьеров в Японском море, доставлены в медицинские учреждения в столице Приморского края. Об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.

«Раненные сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю на вертолете доставлены в лечебные учреждения Владивостока, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

По его словам, два человека перенесли операции.

Во вторник российские пограничники обнаружили одиннадцать мотоботов и две шхуны в районе банки Кито-Ямато в Японском море. Экипажи находившихся в исключительной экономической зоне РФ кораблей занимались браконьерством.

Моряки с одной из лодок совершили вооруженное нападение на пограничников, в результате чего пострадали четверо военнослужащих погранслужбы, один из них получил огнестрельные ранения. Их состояние удовлетворительное, сообщили в ФСБ. Всего был задержан 161 гражданин КНДР. Пострадавшие есть и среди иностранцев, им оказана помощь.