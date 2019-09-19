Уволенный Трампом Болтон раскритиковал внешнюю политику президента США

Вашингтон, 19 сентября. Экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон раскритиковал главу Белого дома за внешнюю политику.

Болтон считает, что переговоры с КНДР и Ираном изначально обречены на провал, поскольку эти страны не будут отказываться от ядерного оружия. Бывший советник Трампа подчеркнул, что переговоры им нужны для смягчения американских санкций.

Он также раскритиковал отсутствие реакции США на сбитый Тегераном беспилотник. Болтон полагает, что Трамп своим бездействием подготовил почву для «агрессивных действий» Ирана.

Бывший советник президента США назвал «ужасным сигналом» решение Дональда Трампа пригласить представителей движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) в свою резиденцию. По его словам, договоренности с талибами «не имеют никакого смысла».

Напомним, Дональд Трамп уволил Болтона 10 сентября. Он заявил, что экс-советник не мог находить общий язык с представителями американской администрации. Также глава Белого дома подчеркнул, что Болтон на своем посту допустил «очень крупные ошибки».

По данным агентства Bloomberg, Болтон и Трамп разошлись по вопросу Ирана. Президент США выступал за смягчение санкций ради возобновления диалога с Тегераном, а Болтон — выступал против.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Джон Болтон является очень приятным, эрудированным собеседником. Российский министр отметил, что с ним очень приятно разговаривать. При этом Лавров подчеркнул, что российская сторона не соглашалась с ним по большинству вопросов, поскольку Болтон выступал за решение проблем с акцентом на силовые методы.

1 Организация запрещена на территории РФ.