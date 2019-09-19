Один человек погиб во время стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса

Лос-Анджелес, 19 сентября. Как минимум один человек погиб, а еще двое пострадали при стрельбе в пригороде Лос-Анджелеса Уилмингтоне. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на полицию Лос-Анджелеса.

По предварительной информации, погибла молодая девушка. Другими пострадавшими являются мужчина и женщина, их уже доставили в больницу и оказывают медицинскую помощь. Нападавший пока не задержан полицией, правоохранительные органы ведут его поиски.

Напомним, что 1 сентября неизвестный открыл стрельбу в американском штате Техас, погибли семь человек, около 20 получили ранения. А 4 августа сразу три человека открыли стрельбу в разных городах США. В Эль-Пасо, штат Техас, в результате стрельбы погибли 22 человека, 25 были ранены.