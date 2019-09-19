«Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы роботами

Москва, 19 сентября. Российский робот «Федор» предложил создать колонии роботов-аватаров на Марсе и других планетах Солнечной системы для их покорения. Об этом сообщается в микроблоге Twitter, который ведется от имени робота.

«Луна, Марс... Для покорения планет Солнечной системы должны быть созданы колонии роботов-аватаров», — говорится в сообщении.

«Федор» отметил, что роботы готовы дать предложения по техническому облику способной обеспечить развертывание антропоморфной системы и обслуживанию научных станций в космосе.

Робота отправили на околоземную орбиту в конце августа на космическом корабле «Союз МС-14». Пять суток спустя корабль причалил к МКС. Робот вернулся на Землю 7 сентября. Во время полета «Федор» под управлением космонавта выполнил ряд заданий.