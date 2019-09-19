Пугачева резко отчитала Собчак за шутку в адрес Киркорова

Москва, 19 сентября. Алла Пугачева резко отчитала скандальную телеведущую Ксению Собчак за шутки о Филиппе Киркорове. Инцидент произошел на фестивале «Новая волна».

Как сообщается, инцидент произошел на фестивале «Новая волна» еще в те времена, когда он проходил в Юрмале. Собчак была одной из ведущих концерта, а Пугачева приехала в качестве почетного гостя.

Конфликт разыгрался на глазах музыкального критика Сергея Соседова, который позже поделился его подробностями. По его словам, Собчак объявляла всех выступающих на концерте в ироничной манере. Например, Киркорова она назвала «королем, который уже не тот».

После окончания концерта Соседов прошел за кулисы и внезапно стал свидетелем резкой реакции Пугачевой, которая отчитывала Собчак.

«Ты знаешь, как он вкалывает, как работает?!», — с негодованием спрашивала у Собчак Пугачева.

По словам примадонны, телеведущая не имела права плохо отзываться о Киркорове, до которого ей «расти и расти». Также она назвала ее бессовестной. Интересной деталью стал тот факт, что светская львица не посмела возразить певице и стояла, повесив голову. Когда Соседов спросил, почему она ничего не ответила Пугачевой, Собчак объяснила, что примадонна имеет право критиковать любого.

Напомним, что 13 сентября состоялась свадьба театрального режиссера Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак. Молодые прибыли в ЗАГС на черном катафалке, а на венчание они отправились на карете.

Банкет прошел в ресторане «Боско», на него пришли более 300 человек. Во время праздника Собчак исполнила эротический танец в корсете и чулках с красной подвязкой. Король российской эстрады Филипп Киркоров исполнил на свадьбе песню «Снег», сообщает «Газета.ru».