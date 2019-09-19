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Зеленский обсудил с Пенсом двусторонние отношения Украины и США

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Зеленский обсудил с Пенсом двусторонние отношения Украины и США

Вашингтон, 19 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом. Об этом сообщило в среду издание «Страна.ua».

Зеленский подчеркнул значимость поддержки со стороны США для укрепления обороноспособности страны и реформирования национального сектора безопасности и обороны. В ходе беседы он также выразил надежду на рост объемов помощи со стороны США в 2020 году.

Зеленский также проинформировал Пенса о направленных на искоренение коррупции реформах на Украине.

Пенс со своей стороны отметил прогресс Украины в проведении реформ и поддержал усилия украинских властей.

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Источник: Известия
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