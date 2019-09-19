Врач рассказал подробности диагноза Анастасии Заворотнюк

Москва, 19 сентября. Научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов рассказал, что диагноз артистке Анастасии Заворотнюк поставили в его институте.

По его словам, актриса пришла на обследование при первых симптомах заболевания. После проведенного обследования она уехала на операцию в Германию.

«Дело в том, что операция — это важная, но не основная часть лечения», — отметил Коновалов в беседе с журналистами телеканала «Москва 24».

Он подчеркнул, что в лечение также входит лучевая терапия и облучение, а также специальные медикаменты.

Коновалов отметил, что диагностированная у Заворотнюк глиобластома, является одной из самых распространенных опухолей, при этом она трудно излечима. Врач подчеркнул, что в тех случаях, когда ее можно вылечить, имеют значения генетические факторы. По его словам, продлить жизнь или полностью излечить больных удается в очень редких случаях.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что немецкие врачи весной провели Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. Актриса вернулась в Россию 25 июля.

Ведущий научный сотрудник Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева (НМИЦ ДГОИ) Борис Холодов заявил, что Заворотнюк имеет все шансы на успешное лечение. По его словам, отек мозга возникает у большого количества пациентов, которые страдают от рака головного мозга. Он подчеркнул, что отек — обратимый процесс.

Кроме того, медик отметил, что неоднократно сталкивался с людьми, которые жили полноценной жизнью со злокачественными неоперабельными опухолями.

Напомним, СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностирована глиобластома. По словам приятеля актрисы, страшный диагноз был поставлен после родов. Она начала лечение, весной состояние актрисы неожиданно ухудшилось.

Сообщается, что 13 сентября ее госпитализировали в тяжелом состоянии, позже Заворотнюк впала в состояние комы, у нее начался отек мозга. 18 сентября появилась информация, что актриса пришла в себя, сообщает «Газета.ru».

Родственники Заворотнюк никак не комментируют ее состояние. Дочь актрисы Анна раскритиковала журналистов, распространяющих слухи о состоянии ее матери. Одному изданию она Анна пожелала «захлебнуться своей же смесью».