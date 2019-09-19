Помпео объяснил провал американских комплексов Patriot при нападении на Саудовскую Аравию

Вашингтон, 19 сентября. Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал эффективность систем ПВО Саудовской Аравии при отражении нападения на нефтяные объекты. Отметим, что значительную часть этих систем составляют американские комплексы Patriot.

Саудовская система ПВО оказалась бессильна против беспилотников, которые атаковали объекты нефтегазовой компании Saudi Aramco. Помпео объяснил это тем, что подобные системы работают с «переменным успехом».

«Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели», — сказал Помпео.

Кроме того, он вновь обвинил в нападении Иран. Отметим, что после инцидента российский лидер Владимир Путин посоветовал руководству Саудовской Аравии приобрести российские комплексы С-300 или С-400.

Напомним, что 14 сентября неизвестные БПЛА сбросили бомбы на объекты государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкайне и Хурайсе, что привело к пожарам и прекращению их работы. На устранение последствий проведенной атаки может уйти несколько недель, а пока добыча и экспорт «черного золота» из Саудовской Аравии упадут почти вдвое, примерно с 10 до 5 миллионов баррелей в сутки, что приведет к существенному росту мировых цен на нефть. В ходе биржевых торгов 16 сентября нефть сорта Brent подорожала почти на 10%, с 60,2 до 66,5 долларов за баррель.