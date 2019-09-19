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Белый дом подтвердил встречу Трампа и Зеленского на полях Генассомблеи ООН

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Белый дом подтвердил встречу Трампа и Зеленского на полях Генассомблеи ООН

Вашингтон, 19 сентября. Вице-президент США Майкл Пенс в среду обсудил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским его встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Встреча должна пройти на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН.

«Вице-президент сегодня [в среду] в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским <...> обсудил предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генассамблее ООН в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

Пенс подтвердил приверженность Соединенных Штатов территориальной целостности и суверенитету Украины. Вице-президент дал администрации Зеленского высокую оценку за решительные действия по борьбе с коррупцией путем законодательных реформ. Пенс также предложил Зеленскому полную поддержку этих усилий.

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