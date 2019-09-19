Клинцевич назвал претензии Эстонии к России юридически ничтожными

Москва, 19 сентября. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал недавнее заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу о том, что Таллин якобы имеет право потребовать от Москвы компенсации за ущерб от «советской оккупации».

Клинцевич подчеркнул, что претензии Эстонии к России являются ничтожными и аморальными, а СССР внес серьезный вклад в экономическое развитие Прибалтики.

«Даже как-то неудобно за своих соседей. Мы уже тысячу раз объясняли, что претензии Эстонии не только ничтожны в юридическом плане, но и абсолютно аморальны. Советский Союз финансировал свои прибалтийские республики в ущерб исконно русским территориям, которые откровенно недополучали», — отметил Клинцевич.

Кроме того, сенатор напомнил, что у России не было колоний в европейском понимании этого слова – она всегда оказывала поддержку новоприобретенным территориям, а не выжимала из них соки. Клинцевич потребовал от МИД Эстонии перестать заниматься попрошайничеством.

Ранее работающая при Минюсте Эстонии комиссия подсчитала ущерб от так называемой «советской оккупации». По мнению эстонской стороны, ущерб составил 90 миллиардов рублей (1,2 миллиарда евро).

В России считают требования Эстонии безосновательными, а термин «советская оккупация» неприменимым. В МИД РФ указывают, что присоединение стран Прибалтики к СССР в 1940 году соответствовало нормам международного права того времени.