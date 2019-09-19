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В США заявили, что НАТО теряет превосходство над Россией

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В США заявили, что НАТО теряет превосходство над РоссиейВашингтон, 19 сентября. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд считает, что НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном плане.

«Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над Москвой, которая ведет себя все увереннее — сократилось», — заявил Данфорд на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса.

Он подчеркнул, что альянс в мае этого года пересмотрел свою стратегию, поскольку баланс сил изменился. По его словам, в НАТО предпринимают шаги по совершенствованию сил и средств.

Журналисты Newsweek считают, что после распада Советского Союза США «неоспоримо доминировали» в мире, однако этот период подходит к концу. Редакция журнала подчеркивает, что действия России Сирии показали готовность защищать свои стратегические интересы, сохраняя территории, которые входят в российскую сферу влияния, сообщает RT.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия якобы разрабатывает новые вооружения, которые нарушают ДРСМД, прекративший свое действие в августе.

По его словам, будто бы Россия приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней и меньшей дальности несколько лет тому назад. Столтенберг подчеркнул, что эти ракеты «трудно обнаружить».

В Минобороны РФ опровергли обвинения генсека НАТО. В ведомстве подчеркнули, что Москва не имеет на вооружении ракет средней и меньшей дальности в отличие от США. Кроме того, у России нет планов размещать их в Европе.

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Источник: RT
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