Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Эксперты НАТО рассказали о несуществующем «море Азимова»

136
0 Оставить комментарий

Эксперты НАТО рассказали о несуществующем «море Азимова»

Вашингтон, 19 сентября. Комментируя проблемы безопасности судоходства, один из экспертов НАТО на сайте организации сослался на примеры недавних событий в Персидском заливе и некоем «море Азимова».

В статье, которая называется «Почему важно обеспечивать свободный доступ к морю? Откройте для себя роль морского эксперта НАТО», эксперт объясняет концепцию «свободы доступа к морям».

«Свобода доступа к морям имеет решающее значение для наших национальных экономик, инфраструктуры, свободы и образа жизни», — пишет эксперт по морской безопасности Пол Бэкли, работающий в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Назвав мины и подводные лодки «эффективными способами отрицания этой свободы доступа к морям», специалист, учившийся в военно-морской академии США, ссылается на недавние события в Персидском заливе и некоем «море Азимова» (Sea of Asimov).

Статья не содержит в себе информации, которая проливала бы свет на местонахождение «моря Азимова» или описывала бы, какие именно «недавние события» там произошли. Не исключено, что в действительно эксперт имел в виду Азовское море (Sea of Azov).

Напомним, что с лета нарастает напряженность в зоне Персидского залива из-за инцидентов с нападениями и задержанием иностранных танкеров. Кроме того, обострились отношения между Ираном и Соединенными Штатами из-за выхода Вашингтона из иранской ядерной сделки и введения санкций против Тегерана, а также недавнего нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров