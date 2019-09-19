Вашингтон, 19 сентября. Комментируя проблемы безопасности судоходства, один из экспертов НАТО на сайте организации сослался на примеры недавних событий в Персидском заливе и некоем «море Азимова».

В статье, которая называется «Почему важно обеспечивать свободный доступ к морю? Откройте для себя роль морского эксперта НАТО», эксперт объясняет концепцию «свободы доступа к морям».

«Свобода доступа к морям имеет решающее значение для наших национальных экономик, инфраструктуры, свободы и образа жизни», — пишет эксперт по морской безопасности Пол Бэкли, работающий в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Назвав мины и подводные лодки «эффективными способами отрицания этой свободы доступа к морям», специалист, учившийся в военно-морской академии США, ссылается на недавние события в Персидском заливе и некоем «море Азимова» (Sea of Asimov).

Статья не содержит в себе информации, которая проливала бы свет на местонахождение «моря Азимова» или описывала бы, какие именно «недавние события» там произошли. Не исключено, что в действительно эксперт имел в виду Азовское море (Sea of Azov).

Напомним, что с лета нарастает напряженность в зоне Персидского залива из-за инцидентов с нападениями и задержанием иностранных танкеров. Кроме того, обострились отношения между Ираном и Соединенными Штатами из-за выхода Вашингтона из иранской ядерной сделки и введения санкций против Тегерана, а также недавнего нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии.