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Путин проведет в Ижевске заседание военно-промышленной комиссии

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Путин проведет в Ижевске заседание военно-промышленной комиссии

Москва, 19 сентября. Российский президент Владимир Путин примет участие во Всероссийском форуме оружейников в Ижевске, а также проведет заседание военно-промышленной комиссии.

В пресс-службе Кремля сообщили, что по итогам заседания планируется подписать контракты между Минобороны и предприятиями ВПК Удмуртии. Путин также посетит юношеский технопарк «Калашников».

В Удмуртии находятся крупные оборонные предприятия. Среди них Воткинский завод, выпускающий ракеты «Тополь-М», «Ярс», «Искандер-М» и «Булаву», а также концерн «Калашников».

Напомним, заседания военно-промышленной комиссии несколько лет подряд проходят в День оружейника. Его отмечают в России 19 сентября.

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Источник: пресс-служба президента РФ
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