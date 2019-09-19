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СБ ООН рассмотрит резолюцию по ситуации в Идлибе

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СБ ООН рассмотрит резолюцию по ситуации в Идлибе

Нью-Йорк, 19 сентября. Совет Безопасности ООН рассмотрит проект резолюции о прекращении огня в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатов.

«Бельгия, Германия и Кувейт планируют завтра инициировать голосование в 15.00», — заявил собеседник агентства.

По его словам, документ нацелен на оказание помощи народу Идлиба. Дипломат подчеркнул, что это гуманитарный текст, а не политический.

Источник отметил, что авторы резолюции пытались учесть озабоченность всех членов Совета Безопасности ООН.

Постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен ранее заявил, что резолюция по Сирии Бельгии, Германии и Кувейта призывает к прекращению огня, уважению международного права и предоставлению гуманитарного доступа.

Проект резолюции также представили Россия и Китай. В документе содержится обеспокоенность по поводу расхождений в данных, которые получает ООН об объектах, попадающих под деконфликтинг в Идлибе. Подчеркивается, что прекращение огня не может распространятся на операции против террористов, которые действуют в Сирии.

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Источник: РИА Новости
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