Минздрав РФ оценил заявления об угрозе скачка смертности от рака

Москва, 19 сентября. Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн прокомментировал сообщения о возможном росте числа заболевших раком в ближайшие десять лет. В частности, он оценил недавний прогноз Всемирной организации здравоохранения.

По его словам, за последние десять лет заболеваемость раком выросла на 23,7%, при этом смертность за то же время почти не изменилась. Сейчас она находится на уровне 197,9 случая на 100 тысяч населения.

Принятая в России государственная программа развития здравоохранения подразумевает, что Россия к 2024 году должна сократить смертность до 185 случаев на 100 тысяч населения.

Каприн добавил, что главным оружием против рака остается ранняя диагностика и профилактика.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал директора Института гематологии ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Алексея Масчана, который заявил, что в скором времени в России может произойти скачок смертности от онкологических заболеваний.

По словам врача, число случаев летальных исходов может вырасти на 20-30%, если в стране в срочном порядке не исправят систему госзакупок лекарств. Онищенко же полагает, что приведенные его коллегой цифры некорректны, а распространение панических настроений никак не поможет здоровью населения.