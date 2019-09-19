«Локомотив» впервые за 17 лет победил в гостях в Лиге чемпионов

Леверкузен, 19 сентября. Московский «Локомотив» победил леверкузенский «Байер» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Матч закончился со счетом 2:1. Примечательно, что все три мяча забили футболисты «Локомотива». Счет открыл Гжегож Крыховяк на 16-й минуте. Позже защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес отметился автоголом. Окончательный счет установил Дмитрий Баринов на 37-й минуте.

Отметим, что это первая за 17 лет победа «Локомотива» в гостевом матче Лиги чемпионов. В 2002 году московский клуб обыграл «Галатасарай» в Турции со счетом 2:1.

1 октября «железнодорожники» сыграют с мадридским «Атлетико», который в первом туре ЛЧ сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2).