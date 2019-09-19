Актер Салопин рассказал о своей дружбе с Заворотнюк

Москва, 19 сентября. Актер театра и кино Никита Салопин рассказал, что учился в одной музыкальной школе с актрисой Анастасией Заворотнюк. Об этом он рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro.

По его словам, он дружил с актрисой, учился с ней в одной музыкальной школе и даже танцевал с ней в паре в ансамбле «Лотос» в Астрахани, откуда они оба родом. Он назвал Заворотнюк «прекрасным человечком», добавив, что у них в детстве все было замечательно.

«Я ушел служить, она уехала в Москву поступать. После службы я тоже поступил в Школу-студию МХАТ. На съемочных площадках мы встречались, но у каждого была своя жизнь и мы уже не дружили», — сказал актер.

Он также прокомментировал сообщения о состоянии Заворотнюк. По его словам, эти данные «ужасные», но пока еще – неподтвержденные. Салопин добавил, что давно не общался с актрисой и полагает, что пока еще не время звонить ее маме.

СМИ сообщают, что Анастасия Заворотнюк с 13 сентября находится в реанимации. Якобы у нее четвертая стадия рака. Врачи ввели актрису в состояние искусственной комы. Утверждается, что ее частично парализовало, сообщает «Газета.ru».

Родственники или представители актрисы никак не комментируют информацию о ее состоянии, менеджер Заворотнюк заявлял, что она занимается оформлением документов для поездки в США.

Напомним, у Анастасии Заворотнюк трое детей. Двое из них родились в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. В 2008 года актриса вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. В прошлом году у пары родилась дочь.