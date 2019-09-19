Телеведущая Калашникова назвала чудовищной безысходностью болезнь Заворотнюк

Москва, 19 сентября. Телеведущая Анна Калашникова прокомментировала болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по данным СМИ, диагностирована четвертая стадия рака.

Калашникова рассказала, что ее семья столкнулась с онкологическими заболеваниями — у дедушки телеведущей был диагностирован рак желудка, а бабушка скончалась после удаления злокачественной опухоли.

Калашникова подчеркнула, что не может представить, каково это узнать о страшном диагнозе, да еще такой красивой, успешной и популярной женщине, как Анастасия Заворотнюк.

«Это большая боль. Ты готов отдать все свои связи, все деньги, но рак не идет на сделки. Раку вообще все равно, какая сумма у тебя на счете», — заявила Калашникова.

По ее словам, эта безысходность чудовищна.

Калашникова отметила, что многие звезды воспользовались процедурой ЭКО, которая стала очень модной в России и США. Телеведущая предположила, что появление раковых клеток может быть связано с этой процедурой. Она рассказала о своей знакомой, которая была абсолютно здорова, но после процедуры ЭКО у нее диагностировали рак груди.

Ранее продюсер группы «Ласковый Май» Андрей Разин заявил, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк продолжает ухудшаться. Он подчеркнул, что информация о ее состоянии получена от источника, который имеет прямое отношение к лечению актрисы.

По данным СМИ, Заворотнюк находится в одной из московских больниц, она не может самостоятельно дышать, медики ввели ее в состояние искусственной комы.

Семья Заворотнюк не дает никаких комментариев по поводу состояния актрисы. Ее дочь Анна выступила с критикой журналистов, распространяющих слухи о матери. Отдельно Анна Заворотнюк выделила журналистов «желтых изданий», пожелав им «захлебнуться своей же смесью»

«Хватит уже», — призвала девушка в соцсети.

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