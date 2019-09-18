Россия зафиксировала 45 нарушений перемирия в Сирии за сутки

Дамаск, 18 сентября. Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала 45 случаев стрельбы за сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене центра РФ по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

Как сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин, боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ), действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий.

По его словам, 17 сентября было зафиксировано 45 обстрелов. Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

В ЦПВС призвали командиров НВФ отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Также Бакин рассказал о продолжении работ в Сирии, направленных на невоенное разрешение конфликта в республике и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Кроме того, усилиями российских специалистов продолжается восстановление инфраструктуры и создание условий для возвращения беженцев.