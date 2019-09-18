Военные РФ и Таджикистана уничтожили условных террористов на учениях «Центр-2019»

18 сентября на полигоне «Ляур» в Таджикистане воинские подразделения таджикской армии совместно с российскими военнослужащими в ходе одного из этапов учений «Центр-2019» показали способность защитить южные рубежи СНГ. Об этом заявили начальник штаба 201-й российской военной базы в Таджикистане, полковник Евгений Охрименко и генерал-майор, командующий аэромобильными войсками Минобороны Республики Таджикистан Рахмонзода Мирализода, передаёт корреспондент Федерального агентства новостей.

По замыслу учений российские и таджикские военные должны были уничтожить группировку боевиков численностью около ста человек, проникших из сопредельного государства.

Несмотря на очень жаркий день, учения прошли на высоком уровне. Мотострелковые подразделения вступили в бой с условным противником. Поддержку с воздуха им оказывали боевые вертолеты Ми-24, а с земли — минометные и артиллерийские расчеты, а также системы залпового огня «Град». В итоге задачи, поставленные перед военными, были выполнены.

Всего в учениях на полигоне «Ляур» приняло участие около 1 тысячи военнослужащих. Было задействовано около 300 единиц военной техники.

«Совместные действия непосредственно с воинскими подразделениями республики Таджикистан показали, что мы можем справиться с задачей защиты наших рубежей. Отмечаю повышение слаженности наших действий», — подчеркнул полковник Евгений Охрименко.

По его словам, языкового барьера между военнослужащими двух стран нет, поскольку таджикские военные «понимают русский язык очень хорошо».

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН, генерал-майор армии Таджикистана Рахмонзода Мирализода заявил о готовящемся серьезном увеличении численности армии республики Таджикистан

«Так как Российская Федерация помогает нам военной техникой, для ее обслуживания необходим новый личный состав. Этот процесс уже начался и будет только увеличиваться», — заявил собеседник Федерального агентства новостей

По его словам, уже сейчас порядка тысячи военных специалистов самых разных направлений готовят российские военные 201-й базы для армии Таджикистана.

Также Рахмонзода Мирализода рассказал журналистам о взаимодействии армии Таджикистана и российских военных.

«Примерно раз в полгода проходят совместные учения. Имеющиеся в Таджикистане полигоны не позволяют проводить масштабных маневров. Однако порядка батальона военнослужащих регулярно участвуют в учениях», — отметил он.

По его словам, последние три года усилилась поддержка российской армии, соответственно повысилась и боеспособность армии Таджикистана.

«Есть над чем работать. Но как показали в том числе и сегодняшние учения — вместе мы в состоянии защитить южные рубежи СНГ», — уверен командующий аэромобильными войсками Минобороны Республики Таджикистан.

Помимо России военно-техническую помощь в рамках взаимодействия в ШОС оказывают Китай, Пакистан, Индия, Казахстан. В основном эти страны помогают вспомогательной техникой. Боевую технику передает только Россия.

«Таджикистан так расположен, что от ситуации в нашей республике зависит безопасность огромного региона», — напомнил генерал-майор армии Таджикистана.

Полномасштабных боевых действий на границе не ведется. Но часто пытаются проникнуть контрабандисты и наркоторговцы, с ними регулярно происходят стычки и нередко с применением оружия.

«Быстро меняется обстановка на границе. Около 3 месяцев назад почти 70 километров границы с Таджикистаном с афганской стороны были заняты исламистами. Сейчас они оттуда оттеснены. Но в любой момент ситуация может обостриться, поэтому мы всегда наготове», — подытожил Рахмонзода Мирализода.

Стратегические командно-штабные учения «Центр» проходят с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах России и ближнего зарубежья. В них принимают участие более 128 тысяч военнослужащих и около 20 тысяч вооружений и военной техники.