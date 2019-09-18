Трамп пообещал ввести новые санкции против Ирана в ближайшие 48 часов

Вашингтон, 18 сентября. Новые санкции против Ирана будут введены властями США в ближайшие двое суток, заявил американский президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Сан-Диего.

«Мы добавим очень значительные санкции в отношении Ирана. Мы объявим об этом в течение следующих 48 часов», — сказал американский президент.

По его словам, министр финансов США Стивен Мнучин уже получил поручение существенно ужесточить действующие ограничения в отношении Ирана. Как отметил Трамп, речь идет о «сильной позиции» США по Ирану, но не о войне.

«Есть много вариантов, посмотрим. Мы сейчас занимаем очень сильную позицию. Я не говорил об этой [военной] опции», — объяснил Трамп.

Тегеран отреагировал на заявление Трампа, назвав действия США политикой экономического терроризма, жертвами которого станут обычные граждане Ирана. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Также с заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео, назвав нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии «актом войны».

Напомним, что 14 сентября неизвестные БПЛА сбросили бомбы на объекты государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкайне и Хурайсе, что привело к пожарам и прекращению их работы. На устранение последствий проведенной атаки может уйти несколько недель, а пока добыча и экспорт «черного золота» из Саудовской Аравии упадут почти вдвое, примерно с 10 до 5 миллионов баррелей в сутки, что приведет к существенному росту мировых цен на нефть.