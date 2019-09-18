Джонсон и Трамп обсудили ответ на атаку на НПЗ Саудовской Аравии

Лондон, 18 сентября. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считают, что международные партнеры должны дать единый дипломатический ответ на нападение на объекты государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

«Они (Джонсон и Трамп) осудили атаки и обсудили необходимость единого дипломатического ответа со стороны международных партнеров», — говорится в заявлении представителя офиса премьера.

Кроме того, президент США и премьер Великобритании обсудили Иран и пришли к тому, что «нельзя позволить ему получить ядерное оружие».

Напомним, НПЗ Saudi Aramco были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Против них воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Несмотря на заявление повстанцев-хуситов, госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаках Иран. Он заявил, что нет никаких доказательств того, что атаки были осуществлены из Йемена. В МИД Ирана назвали обвинения Помпео ложью.

После атаки Саудовская Аравия сократила добычу нефти почти вдвое — до 5,7 млн баррелей в сутки.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин считает, что угроза военного сценария после атаки объектов Saudi Aramco не исключена. При этом он выразил надежду на мирное урегулирование ситуации.