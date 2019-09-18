Джонсон и Трамп обсудили ответ на атаку на НПЗ Саудовской Аравии

Лондон, 18 сентября. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считают, что международные партнеры должны дать единый дипломатический ответ на нападение на объекты государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
«Они (Джонсон и Трамп) осудили атаки и обсудили необходимость единого дипломатического ответа со стороны международных партнеров», — говорится в заявлении представителя офиса премьера.
Кроме того, президент США и премьер Великобритании обсудили Иран и пришли к тому, что «нельзя позволить ему получить ядерное оружие».
Напомним, НПЗ Saudi Aramco были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Против них воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
Несмотря на заявление повстанцев-хуситов, госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаках Иран. Он заявил, что нет никаких доказательств того, что атаки были осуществлены из Йемена. В МИД Ирана назвали обвинения Помпео ложью.
После атаки Саудовская Аравия сократила добычу нефти почти вдвое — до 5,7 млн баррелей в сутки.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин считает, что угроза военного сценария после атаки объектов Saudi Aramco не исключена. При этом он выразил надежду на мирное урегулирование ситуации.
«Угроза, безусловно, есть, но я рассчитываю на все-таки мирное разрешение», — заявил Нарышкин.