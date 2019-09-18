Состояние Заворотнюк продолжает ухудшаться, рассказал продюсер «Ласкового мая»

Москва, 18 сентября. Состояние Анастасии Заворотнюк продолжает ухудшаться. Об этом рассказал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

По словам Разина, он получил информацию от источника, который имеет прямое отношение к лечению актрисы.

«Все, необходимые в таких случаях, процедуры проведены врачами не только в нашей стране, но и за рубежом. Мы надеемся только на чудо. Но, в любом случае, я желаю выздоровления Насте и сил ее семье», — заявил он.

Издание KP.ru ранее сообщало, что Заворотнюк пришла в сознание и самостоятельно дышит. Однако официально эта информация не подтверждена. Сам Разин отметил, что семья Заворотнюк просила его не комментировать состояние ее здоровья.

Напомним, Заворотнюк перестала появляться на публике этим летом. На фоне ее исчезновения появились слухи о том, что у актрисы диагностирована четвертая стадия рака мозга. Звезда якобы лечилась в Польше, но попытка оказалась неудачной.

По данным СМИ, актриса на данный момент находится в реанимации в одной из московских больниц. Заворотнюк, как утверждают источники, ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как заявил ведущий научный сотрудник Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева (НМИЦ ДГОИ) Борис Холодов, у Заворотнюк есть шансы поправиться. По его словам, отек мозга является вполне обратимым процессом. Холодов отметил, что он неоднократно сталкивался со случаями, когда люди продолжали жить полноценной жизнью даже со злокачественными неоперабельными опухолевыми процессами.