Малофеев рассказал, как повысить демографию в России вопреки оценке ООН

Москва, 18 сентября. Власти России должны уделять приоритетное внимание проблемам демографии, полагает заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев. По его словам, тема демографии является крайне острой для России.

Он напомнил о крайне пессимистичном сценарии, который был рассмотрен в докладе ООН. Согласно ему, к 2050 году в России может остаться лишь 100 миллионов человек. Отметим, что это лишь прогноз, рассматривающий самый плохой из возможных сценариев.

«Государство должно поставить народосбережение — не просто демографию, а народосбережение, направленную на улучшение жизни народа, на увеличение численности населения политику, — во главу угла», заявил Малофеев.

Он напомнил о словах российского лидера Владимира Путина, который ранее заявлял, что целью должны стать три ребенка в семье. Введение материнского капитала позволило добиться роста рождаемости, однако, по мнению Малофеева, сейчас вновь наблюдается некий спад. Он предположил, что это говорит о том, что одного лишь материнского капитала для стимулирования рождаемости недостаточно и правительство должно искать новые пути, пишет «Царьград».

«Только в таком случае мы можем улучшить ситуацию. Не только материнский капитал, не только экономика, но еще и моральный климат, нравственность играют огромную роль», — подчеркнул Малофеев.

При этом он отметил, что проблемы демографии невозможно решить ростом благосостояния. Малофеев напомнил о странах Европы, где коэффициент рождаемости ниже чем в России. В то же время, по его словам, важно, чтобы государство обеспечивало достойную жизнь многодетным семьям, так как это будет выгодно самой стране.

Напомним, что кроме пессимистичного прогноза ООН существуют и другие. Например, оптимистичный вариант предполагает, что к 2080 году население России может даже превысить 160 миллионов человек.

Другими словами, среднее медианное значение для 2080 года составляет около 127 миллионов, в то время как сейчас в нашей стране проживает порядка 145 миллионов человек. К 2100 году, по оптимистичному прогнозу, число россиян может превысить 180 миллионов человек, а негативный сценарий предполагает, что оно сократится до 85 миллионов.