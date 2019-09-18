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СМИ раскрыли детали личной жизни Мироновой

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СМИ раскрыли детали личной жизни Мироновой

Москва, 18 сентября. Российская актриса Мария Миронова два года назад вышла замуж за коллегу по цеху Андрея Сороку, сообщила подруга знаменитости. СМИ раскрыли детали личной жизни 46-летней театральной звезды.

По словам подруги, Миронова была в отношениях с Сорокой еще в 2016 году, когда артистку преследовал обезумевший поклонник.

«Два года назад она вышла замуж. Поверьте, у нее прекрасный супруг, который не лезет в камеру, от всего ее оберегает. В семье полный мир и покой», — сказала подруга Мироновой в беседе с KP.Ru.

Сама актриса начала появляться с новым кавалером только в 2017 году, однако пара пыталась делать вид, что они приятели. Коллега актрисы рассказал, что в ноябре того года Миронова и Сорока приехали на премьеру фильма в кинотеатр «Октябрь» на одной машине, но уже на самом мероприятии разбежались по разные стороны.

Журналистам удалось сфотографировать пару — в прессе появились кадры, где звезда сцены курит в компании молодого блондина. Но вышел казус: Сорока оказался так похож на сына актрисы, что журналисты приняли его за чадо Мироновой. Как отметила пресса, спутник Мироновой правда очень похож на ее сына.

Актриса не оставила в стороне такую оплошность журналистов и дерзко отреагировала в соцсетях.

«Покурили, называется... Андрей Сорока, держись! По последним данным желтой прессы, ты оказался моим внебрачным сыном! Это тяжелая ноша», — написала 46-летняя Миронова, а затем удалила пост.

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Источник: KP.Ru
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