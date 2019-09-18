Один из самых больших авиалайнеров в мире приземлился в «Пулково»

Санкт-Петербург, 18 сентября. Пассажирский авиалайнер Airbus A350, который является одним из самых крупнейших в мире, впервые приземлился в международном аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге.

Авиалайнер Airbus A350 принадлежит китайской авиакомпании Sichuan Airlines. Самолет прибыл в Санкт-Петербург из китайского города Чэнду, который является столицей провинции Сычуань.

«Самый высокотехнологичный самолет в мире, и один из крупнейших, Airbus A350 впервые приземлился 18 сентября 2019 года в аэропорту Пулково. Флагманский борт китайской авиакомпании Sichuan Airlines выполнил регулярный рейс из Чэнду в Санкт-Петербург», — сообщает пресс-служба компании «Воздушные ворота северной столицы».

Авиалайнер Airbus A350 вмещает до 336 пассажиров. Самолет способен совершать беспосадочные перелеты протяженностью более 18 тысяч километров.