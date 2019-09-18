ФРС США второй раз за год снизила базовую процентную ставку

Вашингтон, 18 сентября. Федеральная резервная система США снизила базовую процентную ставку на 25 пунктов. Это уже второе снижение за год.

Таким образом, она была сокращена с уровня 2-2,25% до 1,75-2% годовых. Отмечается, что такое решение прогнозировало большинство аналитиков.

До этого ставка была снижена в июле – впервые за десять лет. До этого ФРС лишь повышала или сохраняла ставку. В ответ рубль продолжил расти по отношению к евро.

Напомним, что решение Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федрезерва США о снижении учетной ставки на 0,25%, до 2—2,25% годовых, принятое на прошедшем 31 июля заседании также не было сенсационным. Его не только ждали — оно почти официально было заявлено главой ФРС Джеромом Пауэллом на пресс-конференции после заседания FOMC 19 июня.

Объясняя причины решения о снижении ставки, Пауэлл сообщил, что главным поводом для этого послужила необходимость более быстрого возврата к целевому уровню инфляции в 2%.

За два дня до этого президент США Дональд Трамп заявил, что ФРС должна снизить базовую ставку для поддержки производителей страны. Как передавал RT, он обратил внимание на то, что Евросоюз и Китай, в отличие от США, снижают ставку, «облегчая своим производителям продажу продукции».