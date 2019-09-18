Онколог рассказал о шансах Анастасии Заворотнюк на выздоровление

Москва, 18 сентября. Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали четвертую стадию рака мозга, имеет все шансы на успешное выздоровление. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева (НМИЦ ДГОИ) Борис Холодов.

По его словам, отек мозга является вполне обратимым процессом. Через это состояние проходит большое количество пациентов, которые страдают от рака головного мозга. Холодов подчеркнул, что каждый конкретный случай необходимо рассматривать индивидуально, именно от этого зависит успешность лечения. В первую очередь необходимо определить причину появления отека.

При этом даже при опухоли головного мозга человек может оставаться трудоспособным. Холодов отметил, что он неоднократно сталкивался со случаями, когда люди продолжали жить полноценной жизнью даже со злокачественными неоперабельными опухолевыми процессами, передает Nation News.

Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк страдает от рака мозга. По словам приятеля актрисы, после родов у Заворотнюк начались сильные головные боли, после чего актриса обратилась к медикам, которые диагностировали рак мозга. При этом актриса продолжала принимать участие в съемках. Весной 2019 года состояние Заворотнюк неожиданно ухудшилось.

13 сентября стало известно, что Анастасию Заворотнюк госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, после чего она впала в состояние комы. 18 сентября в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк пришла в себя и может самостоятельно дышать. При этом официальной информации о состоянии Заворотнюк не поступало.