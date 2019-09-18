Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Испанскую балерину, избившую двух английских полицейских, посадили в тюрьму

36
0 Оставить комментарий

Испанскую балерину, избившую двух английских полицейских, посадили в тюрьму

Лондон, 18 сентября. Испанская балерина Дайана Андреас Ривера, избившая двух полицейских  в лондонском аэропорту Хитроу, была отправлена в тюрьму. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Инцидент произошел несколько дней назад. Как сообщается, причиной инцидента стало сильное алкогольное опьянение балерины.

«Полицейские прибыли в аэропорт, где обнаружили обвиняемую в очень пьяном состоянии. Она искала паспорт. Рядом с ней был еще один человек. Балерину попросили уйти, но она отказалась», — рассказала обвинитель Руксана Насер.

Суд признал балерину виновной и отправил ее на два месяца за решетку. Сама Дайана Ривера признала свою вину и попросила прощения у офицеров за свое неподобающее поведение. Отметим, что она выступала в известной танцевальной компании Víctor Ullate Ballet, которой руководит испанский хореограф и режиссер Виктор Ульяте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tututuesday ????????????

A post shared by Daiana Andreas (@nymphaea29) on

Напомним, что в августе сообщалось о гибели ведущей солистки балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светланы Исаковой. Она попала в смертельное ДТП.

Авария произошла в ночь на 11 августа, Светлана Исакова ехала на маршрутном такси из аэропорта «Борисполь» в Харьков.

Балерина возвращалась домой после отпуска в Италии, который она провела с мужем. После ДТП Исакову госпитализировали в больницу Полтавы. У нее диагностировали множественные травмы.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров