Испанскую балерину, избившую двух английских полицейских, посадили в тюрьму

Лондон, 18 сентября. Испанская балерина Дайана Андреас Ривера, избившая двух полицейских в лондонском аэропорту Хитроу, была отправлена в тюрьму. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Инцидент произошел несколько дней назад. Как сообщается, причиной инцидента стало сильное алкогольное опьянение балерины.

«Полицейские прибыли в аэропорт, где обнаружили обвиняемую в очень пьяном состоянии. Она искала паспорт. Рядом с ней был еще один человек. Балерину попросили уйти, но она отказалась», — рассказала обвинитель Руксана Насер.

Суд признал балерину виновной и отправил ее на два месяца за решетку. Сама Дайана Ривера признала свою вину и попросила прощения у офицеров за свое неподобающее поведение. Отметим, что она выступала в известной танцевальной компании Víctor Ullate Ballet, которой руководит испанский хореограф и режиссер Виктор Ульяте.

Напомним, что в августе сообщалось о гибели ведущей солистки балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светланы Исаковой. Она попала в смертельное ДТП.

Авария произошла в ночь на 11 августа, Светлана Исакова ехала на маршрутном такси из аэропорта «Борисполь» в Харьков.

Балерина возвращалась домой после отпуска в Италии, который она провела с мужем. После ДТП Исакову госпитализировали в больницу Полтавы. У нее диагностировали множественные травмы.