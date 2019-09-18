Компания BBC извинилась перед принцем Гарри за картинку с призывом к убийству

Лондон, 18 сентября. Телерадиовещательная корпорация BBC принесла извинения принцу Гарри за публикацию изображения с призывом к его убийству, сообщило издание The Guardian.

Руководство BBC подчеркнуло, что «прежде чем публиковать материалы оскорбительного содержания, мы должны соизмерить пользу такой публикации с последствиями, которые она может принести отдельным лицам».

Представитель Гарри отметил, что наследник британского престола поприветствовал извинение, направленное телерадиовещательной компанией.

Напомним, в конце прошлого года BBC опубликовала материалы журналистского расследования, в ходе которого сотрудники компании получили доступ к закрытому интернет-чату неонацистской группировки Sonnenkrieg Division. Там члены диалога обменивались материалами, пропагандирующими нацизм. Помимо этого там была картинка, изображающая принца Гарри с приставленным к его голове пистолетом, пятнами крови и надписи «Скоро увидимся, предатель белой расы». Так неонацисты отреагировали на намерение британского принца взять в жены Меган Маркал, мать которой является афроамериканкой.

Летом суд Соединенного Королевства отправил в тюрьму двух подростков, призывавших к убийству Гарри. Одному из осужденных не было 18 лет, другому уже исполнилось 19.