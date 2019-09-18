Лавров обсудил с главой МИД ФРГ выполнение минских соглашений по Донбассу

Москва, 18 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с немецким коллегой Хайко Маасом перспективы выполнения минских соглашений по Донбассу, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Лавров и Маас обсудили перспективы выполнения минского комплекса мер по урегулированию на Украине в связи с тем, что Киев отказался от предложений внешнеполитических советников лидеров стран «нормандского формата». В МИД РФ добавили, что разговор состоялся по инициативе Берлина.

Украинские представители на переговорах в Минске в среду сорвали согласование так называемой «формулы Штайнмайера», которая предусматривает мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Предложение подписать «формулу Штайнмайера» выдвинули политические советники лидеров России, Германии, Франции и Украины 11 сентября. Кроме того, украинская сторона также сорвала разведение сил в Петровском и Золотом, так как этот процесс напрямую увязан с политическим аспектом урегулирования.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области после государственного переворота отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о своей независимости. Украина начала военную операцию против ДНР и ЛНР, ополченцам удалось оттеснить украинских силовиков. Были приняты минские договоренности с целью урегулирования конфликта на Украине, однако Киев регулярно нарушает пункты соглашения.